Ambulances veiliger onderweg door slimme verkeerslichten

Landelijk - Minister Cora van Nieuwenhuizen wil het aantal slimme verkeerslichten op straat flink opvoeren: naast de al bestaande 800 komen er de komende paar jaar minimaal 1000 bij.

De ambulancesector is de eerste hulpdienst die hier landelijk gebruik van gaat maken: ambulances worden door slimme verkeerslichten herkend en krijgen bij gebruik van zwaailicht en sirene altijd groen licht, zodat ze veilig kunnen doorrijden.





Wanneer ambulances met sirene en zwaailicht een kruising naderen, wordt er via speciale apparatuur in de ambulance automatisch een signaal over de locatie, rijrichting, bestemming en route richting de verkeerslichten gestuurd. Andere weggebruikers krijgen tijdig een waarschuwing via een app zoals Flitsmeister of via het navigatiesysteem van de auto dat een ambulance nadert zodat zij tijdig de weg vrij kunnen maken.





Minister Cora van Nieuwenhuizen: “Een ongeluk met een ambulance, dat moeten we echt voorkomen. De techniek helpt ons om het verkeer veiliger én duurzamer te maken, dit is een prachtig voorbeeld. Het lijkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. We moeten geen kans onbenut laten om ongevallen te voorkomen, ben dan ook trots op deze stap voorwaarts”.









Ongevallen voorkomen

Jaarlijks vinden er talloze, soms ernstige ongevallen plaats omdat nood- en hulpdiensten (2018-2019: 165[i]) onderweg naar een calamiteit noodgedwongen door rood rijden. Met de komst van deze slimme verkeerslichten kan het aantal ongevallen fors afnemen en misschien wel helemaal worden voorkomen. De minister trekt hiervoor 10 miljoen euro uit, steden en provincies leggen hetzelfde bedrag bij.





Deze verkeerslichten staan op steeds meer plekken in ons land: op drukke routes, complexe kruispunten en met name daar waar veel goederentransport en openbaar vervoer passeert. Ze zorgen voor veiliger verkeer, een betere doorstroming en minder uitstoot van ongezonde lucht. Reden voor Deventer om als eerste stad in Nederland al in 2020 alle verkeerslichten in de stad om te bouwen tot slimme verkeerslichten (51 in totaal).









Prioriteit

Zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers kunnen nu al op een vergelijkbare manier als bij nood- en hulpdiensten, prioriteit krijgen bij verkeerslichten. Vrachtverkeer hoeft daardoor minder vaak te remmen en op te trekken wat brandstof bespaart en uitstoot beperkt. Bij het openbaar vervoer kan rekening worden gehouden met eventuele vertraging op de dienstregeling. Door fietsers tijdig te herkennen en daardoor sneller groen te geven, kan een gemeente of provincie het fietsgebruik stimuleren.





Het groeiende aantal slimme verkeerslichten verspreid over het hele land biedt ook mogelijkheden om weggebruikers te informeren; bijvoorbeeld over de tijd die resteert tot het verkeerslicht op rood of groen springt of adviessnelheden voor een groene golf.





De slimme verkeerslichten zijn ontwikkeld binnen het Partnership Talking Traffic: een publiek-privaat samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo’n 80 lokale en regionale overheden met ruim twintig bedrijven, gericht op de ontwikkeling van nieuwe verkeerstoepassingen voor meer veiligheid, doorstroming en duurzaamheid in het verkeer.

