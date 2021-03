13-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Politie overladen met bloemen en steunbetuigingen na steekpartij

Groningen - Bij het politiebureau Groningen-Zuid is men de afgelopen dagen overladen met bloemen en steunbetuigingen.

Aanleiding is het steekincident van afgelopen woensdagavond waarbij twee agenten gewond raakten van wie één ernstig.





“Iedereen die de afgelopen dagen met ons heeft meegeleefd, een cadeautje, bloemtje, kaartje of wat dan ook heeft gestuurd of gegeven, heel erg bedankt”, schrijft het team op Instagram. Op de social media-pagina wordt ook een foto gedeeld van de bloemen die alleen op donderdagmiddag al langsgebracht werden bij het politiebureau. “Het doet ons enorm goed. We zijn erg onder de indruk van de vele steunbetuigingen. Collega’s die ons steunen en met ons meeleven, teams uit heel Nederland die ons werk wel willen overnemen zodat wij even rust kunnen nemen, bewoners die bellen om te laten weten dat ze aan ons denken, het houdt niet op.”





In de zaak is de politie op zoek naar twee Engels sprekende mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de steekpartij. Vrijdag deed de politie een inval in een woonboot aan het Winschoterdiep Oostzijde. De woonboot, of een deel van de woonboot, zou gehuurd zijn door de verdachten. Getuigen hebben laten weten dat de verdachten donderdagavond per auto vertrokken zijn.

Met dank aan OOGTV.nl