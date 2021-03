13-03-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Boom waait om op platdak in Winschoten

Winschoten - Zaterdagmorgen om 10:40 uur een melding van stormschade aan de Venne in Winschoten. Door de forse wind was een boom niet niet opgewassen tegen deze storm.

Aan de achterzijde van winkel aan de venne was een boom omgewaaid op een platdak. De brandweer van Winschoten heeft de boom vakkundig en veilig verwijderd.