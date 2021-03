13-03-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Afzuigingsunit losgewaaid bij fabriek Oude Pekela

Oude Pekela - Zaterdagmorgen om 10:40 uur een melding van een stormschade aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela.

Bij de oude Brittania(papier en kartonfabriek) was een deel van de afzuigingsunit losgewaaid door de krachtige wind. De omgeving werd afgezet door de Gemeente, dit in overleg met de brandweer. Dit om te voorkomen dat men geen onderdelen tegen zich aan krijgen of gewond raken. Daarna keerden ze terug naar de kazerne.