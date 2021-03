12-03-2021, Ruben Huisman - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

COA blijft ‘coronahotel’ voor asielzoekers in Haren tot half augustus gebruiken

Haren - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft huurovereenkomst met de eigenaar van het voormalige Nesciohotel in Haren met drie maanden verlengd. Dat meldt oogtv.nl.

Daarmee kan de locatie tot half augustus gebruikt worden voor de opvang van met corona besmette asielzoekers uit centra in Noord-Nederland.





“Hoe de situatie over twee maanden is, is moeilijk in te schatten, maar het coronavirus is dan nog niet weg”, vertelt Regiomanager Corina Deekens van COA. “Het lijkt ons dan ook verstandiger om de uitwijklocatie voorlopig nog achter de hand te hebben.”





Eind oktober 2020 opende de uitwijklocatie de deuren, waardoor het voormalige Nesciohotel sindsdien bekend staat als het ‘coronahotel’ of ‘quarantainehotel’ De afgelopen negen weken was de gemiddelde bezetting van de locatie tussen de 30 en 35 bewoners, zo stelt het COA. In het hotel is plek voor maximaal 100 mensen.