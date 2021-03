12-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Kraan valt om bij bedrijventerrein in Groningen

Groningen - Vrijdag aan de begin van de avond is een kraan omgevallen bij een bedrijventerrein in Groningen.

Het is niet bekend hoe het heeft kunnen gebeuren. Een berger met een mobiele hijskraan kwam ter plaatse en heeft de kraan weer recht op gezet. Door het voorval liep de kraan schade op.