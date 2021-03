12-03-2021, 112Groningen.nl & Groningen Bereikbaar

Dit weekend bussen in plaats van treinen tussen Groningen- Veendam, -Winschoten en -Weener

Groningen - Op zaterdag 13 maart en zondag 14 maart rijden er geen treinen tussen Groningen en Veendam/Winschoten/Weener vanwege werkzaamheden aan het spoor.

Arriva gaat bussen inzetten om reizigers tussen de stations te vervoeren.





Gevolgen voor de treinreis

• Er rijden stopbussen tussen Groningen-Veendam en Groningen-Weener.

• Er rijden snelbussen tussen Groningen-Winschoten met een stop in Hoogezand-Sappemeer.

• Reizigers moeten rekening houden met maximaal 30 tot 45 minuten extra reistijd.

• Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.









Werkzaamheden

ProRail is op het traject op meerder plekken bezig met de vernieuwing van het spoor. Zo zijn ze bezig met las- en slijpwerkzaamheden, ballastvernieuwing en onderhoud aan overwegen en schouwpaden.









Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation.









Reisplanner

Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva-app of in de reisplanner op www.arriva.nl, via OV-reisinformatie: 0900 – 9292 (€0,90 p.m.). De dienstregeling van de treinvervangende bussen is te vinden op de website van Arriva.