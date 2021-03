12-03-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Auto belandt in droge sloot bij Eelde (Video)

Eelde - Vrijdagavond omstreeks kwart over zeven werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval bij de kruising Eekhoornstraat/Watermolendijk in Eelde.

Bij aankomst bleek een bestuurder van een auto in een droge sloot te zijn belandt nadat deze vermoedelijk was afgesneden door een andere automobilist. De automobilist is doorgereden. De bestuurder en de inzittenden raakte niet gewond.

De politie kwam ter plaatse en heeft een verklaring opgenomen. De auto werd daarna door een andere auto uit de sloot getrokken en kon daarna zijn weg vervolgen.