12-03-2021, 112Groningen.nl & Twitter: pnoeken

Shovel door brand verwoest bij Opende

Opende - De brandweer van Grootegast werd vrijdagmiddag omstreeks tien over vier opgeroepen voor een shovel die in de brand stond aan de Peebos bij Opende.

Bij aankomst zijn brandweerlieden gelijk begonnen met bluswerkzaamheden. Echter konden zij niet voorkomen dat de shovel volledig uitbrandde. Vanwege de brand was de weg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Bij de brand raakte niemand gewond.





