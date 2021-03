12-03-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto tegen betonnen muur in parkeergarage

Groningen - In een parkeergarage bij het Stationsplein in de stad is vrijdagmiddag een automobiliste door nog onbekende oorzaak tegen een betonnen muur gebotst.

De persoon werd even gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar hoefde niet naar een ziekenhuis toe. De politie noteerde de gegevens van de betrokken vrouw.