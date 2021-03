12-03-2021, Julian Spa - 112Groningen & Politie.nl (Bron)

Werkend drugslab aangetroffen in Ter Apel

Ter Apel - Vrijdagmiddag hebben wij in een loods bij een leegstaande boerderij aan de Westerstraat in Ter Apel een werkend drugslab aangetroffen.

We deden de inval nadat in een rechercheonderzoek informatie bekend was geworden over een mogelijk drugslab op deze locatie.

In de loods werd een compleet ingericht en werkend drugslab aangetroffen. Drie mannen, die hier bezig waren met de productie van amfetamine, werden hierbij aangehouden. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij deze drugsproductielijn. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau om te worden verhoord. De aangetroffen amfetamine, grondstoffen en installatie zijn in beslag genomen. Het drugslab wordt ontmanteld door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), dat gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.

Omwonenden

Vaak wordt de politie door omwonenden getipt op drugslabs. Mensen in de buurt zijn erg belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie. Drugslabs zijn te herkennen op verschillende manieren. Op een productielocatie zie je vaak een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen, zodat ze onopvallend in- en uit- kunnen laden. Vaak gebeurt dit op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht. Ook zie je vaak dat er gesjouwd wordt met jerrycans of vaten. Een drugslab kun je ook ruiken, vaak komt er een chemische lucht vrij en ruiken mensen oplosmiddelen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waaraan je drugslabs kunt herkennen, open daarvoor deze flyer.

Groot risico

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via de politieapp of het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.

