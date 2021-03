Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie vond de GGD nog eens 110 infecties.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen daalde met vijftig infecties, ten opzichte van het aantal tussen woensdag- en donderdagochtend. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames door corona gemeld onder de inwoners uit de gemeente.

Wel maakte het RIVM melding van één sterfgeval door COVID-19 binnen de gemeentegrenzen. Woensdag maakte het RIVM melding van twee ziekenhuisopnames van bewoners van de gemeente Groningen.

In de provincie werden 81 besmettingen minder gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. Buiten de gemeente Groningen werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.