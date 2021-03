12-03-2021, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Politie doet onderzoek op woonboot in zaak neergestoken agent (Video)

Groningen - De politie heeft vrijdagmorgen rond 10:00 uur een inval gedaan in een woonboot aan het Winschoterdiep o.z. in de stad Groningen.

Politiewoordvoerder Tessel Horsman bevestigd de inval aan 112Groningen. "Het gaat hierbij om een vervolg-onderzoek dat te maken heeft met de steekpartij waarbij een agent woensdagavond ernstig gewond raakte."





Verder kan de politie nog geen mededelingen doen over de zaak omdat het onderzoek nog volop aan de gang is. De forensische opsporing (FO) van de politie is met meerdere busjes aanwezig en doet onderzoek in de woonboot.





Ook vrijdagmiddag is de politie opnieuw met tientallen agenten de wijk in om buurt-onderzoek te doen. De politie heeft in het onderzoek al ruim vijftig tips binnengekregen.