1/De man (20) uit de gemeente Oldambt, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident, waarbij 2 agenten gewond raakten, is maandagavond ingesloten in Nederland. Hij is overgekomen vanuit Frankrijk en wordt verhoord voor zijn rol.

2/ De overlevering mbt de 32-jarige verdachte met Amerikaanse nationaliteit is op dit moment niet bekend. Het onderzoek naar het ernstige incident op 10 maart in Groningen gaat door.