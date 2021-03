12-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Joey Lameris 112Groningen

Minister Grapperhaus zoekt contact met familie neergestoken agent (Video)

Groningen - De politie Groningen heeft veel steunbetuigingen binnengekregen nadat een agent werd neergestoken op de Van Houtenlaan in Stad. Meldt Rtvnoord.nl.

'Dat doet de directe collega's van het basisteam en ons allemaal goed. Heel fijn dat iedereen zo meeleeft', aldus een woordvoerder van de politie.

Buiten levensgevaar

De agent werd woensdagavond geraakt in zijn gezicht en hals. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar, liet burgemeester Koen Schuiling donderdagavond weten.

De collega die samen met het slachtoffer aan het werk was, raakte lichtgewond. De twee spraken twee mannen op de fiets aan die na het ingaan van de avondklok nog op straat waren. Direct trok een van hen een mes en stak op de agent in.

Grapperhaus

Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat contact zoeken met de familie en de collega van de agent. 'Wat er is gebeurd is vreselijk', zegt Grapperhaus.

De bewindsman heeft al contact met de Groningse burgemeester. De familie en de collega-agent wilde hij even van de schrik laten bekomen, maar ook met hen wil hij graag in gesprek.

