11-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Burgemeester Schuiling roept daders steekpartij op zich te melden

Groningen - Burgemeester Koen Schuiling verzoekt de twee jongemannen die woensdagavond een agent in stadswijk Helpman in zijn hals en gezicht staken, zich te melden bij de politie.

‘Draag dit afschuwelijke geheim niet je leven lang met je mee’, wil hij de twee mannen op het hart drukken. ‘Meld je en laat helder worden dat je je verantwoordelijkheid neemt.’





Twee jongemannen met donkere kleding werden woensdagavond rond 22.00 uur op de Van Houtenlaan in Stad aangesproken door twee agenten. Ze waren tijdens de avondklok op straat en de agenten vroegen waarom ze buiten waren. Een van de twee mannen stak vrijwel meteen op de agent in. Zijn collega sprong er bovenop en werd in haar been geraakt.









""Beide agenten hebben iets meegemaakt dat je niemand gunt""

Koen Schuiling - burgemeester van Groningen









Gestoken agent is buiten levensgevaar

De mannelijke agent is volgens Schuiling ‘zwaargewond maar buiten levensgevaar.’ Hij is in zijn hals en gezicht gestoken. ‘Beide agenten hebben iets meegemaakt dat je niemand gunt. Je weet niet wat je overkomt.’





Schuiling heeft donderdag uitgebreid met de politie gesproken. Daar heerst ook ongeloof en afschuw. ‘Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is en dat twee mensen die voor ons op pad zijn en onze gezondheid en veiligheid dienen onverhoeds hiermee in aanraking komen. De politie had al geen makkelijke avond achter de rug.’





Schuiling doelt hiermee op de arrestatie in de Herestraat, eerder die avond. Daar werd een man aangehouden die een brandende fakkel naar de politie gooide. Hij nam deel aan de eerder die dag verboden fakkeltocht tegen de coronamaatregelen.