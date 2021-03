11-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Goederen weggenomen bij woninginbraak in Vinkhuizen

Groningen - Vandaag, donderdag 11 maart 2021, is er op klaarlichte dag tussen 07.00 uur en 17.45 uur ingebroken in een woning aan de Zandsteenlaan in Groningen.