11-03-2021, Jordi Haverdings - infoLeek.nl

Politie treft hennepkwekerij aan in Zevenhuizen, brandweer assisteert vanwege gaslucht

Zevenhuizen - Donderdag is aan het eind van de middag een wietplantage ontdekt in een woning aan de Bolmeer in Zevenhuizen.

Het gaat hierbij om een plantage van behoorlijk formaat, aldus de politie. Over het aantal planten is nog niks bekend.

De plantage werd aangetroffen in een afgesloten ruimte in de woning, daarbij werd ook één persoon aangehouden. Tijdens het politie onderzoek werd een gaslucht geroken waarna de brandweer van Haulerwijk opgeroepen werd om metingen te verrichten.

Na een grondige controle werd er uiteindelijk geen gaslucht gemeten. De politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld en zullen het bewijs vastleggen waarna de plantage vernietigd zal worden.



Tweede aanhouding Een tweede persoon kon later op de avond worden aangehouden nadat hij zich had gemeld bij het cellencomplex in Groningen waar hij werd ingesloten. De politie onderzoekt de zaak.