11-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Van Vollenhoven pleit voor betere uitrusting boa’s na steekincident in Stad

Groningen - Buitengewoon opsporingsambtenaren moeten beter uitgerust worden. Dat is de conclusie de meester Pieter van Vollenhoven trekt uit het steekincident tegen een Groningse agent van afgelopen woensdagavond.

“Een dergelijke gebeurtenis is absoluut te gek voor woorden”, zo schrijft Van Vollenhoven donderdag op zijn Twitter-account. “Ik hoop ook dat iedereen zich inzet voor de opsporing van de daders.”





“Gelet op deze agressiviteit denk ik ook aan de nodige uitrusting van de boa”, vervolgt Van Vollenhoven, die in zijn werkzame leven voorzitter was van verschillende veiligheidsorganen in Nederland.

