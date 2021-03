11-03-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Deel van gevel komt naar beneden door harde wind in stad Groningen

Groningen - Een deel van een gevel van een pand aan de Westerhavenstraat in de stad Groningen is donderdagavond naar beneden komen vallen.

Door de harde wind vielen een aantal stenen uit de gevel, die vervolgens op de straat terecht kwamen. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het incident. De brandweer van de stad Groningen kwam met een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse.



Met behulp van de hoogwerker konden brandweerlieden de gevel inspecteren. Een deel van de schoorsteen bleek ook onstabiel te zijn. Hierop werd de straat afgesloten en werd de woningbouw in kennis gesteld.