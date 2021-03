11-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Zeven maanden cel voor man die zijn vriendin toetakelde in Groningen

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft een 25-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van zeven maanden, omdat hij zijn toenmalige vriendin uit Groningen in 2019 en 2020 meerdere keren zwaar heeft mishandeld.