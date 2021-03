11-03-2021, 112Groningen.nl

Kleine vrachtwagen belandt op kop naast de weg in Bourtange

Bourtange - Een kleine vrachtwagen is donderdagmiddag vermoedelijk door de harde wind op zijn kop naast de weg terecht gekomen.

Het ongeval vond plaats op de N365 - De Meijen ter hoogte van Bourtange. De hulpdiensten kregen de melding van het verkeersongeval om even voor half twee binnen. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse bij het incident.



De inzittende(n) van de vrachtwagen wisten zelfstandig uit het voertuig te komen en kwamen met de schrik vrij. De weg werd door de politie en de wegbeheerder afgesloten in verband met de berging. Bergingsbedrijf Keizer heeft de kleine vrachtwagen uiteindelijk weer overeind gezet. De schade aan de vrachtwagen is fors.