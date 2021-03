11-03-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Stormschade meldingen in stad Groningen, gevelplaten nét op tijd verwijderd

Groningen - De Groninger brandweer werd donderdag verschillende keren gealarmeerd voor meldingen van stormschade in- en om de stad Groningen.

Zo was er bij het Best Western Hotel aan de Radesingel een stenen gevelplaat naar beneden gevallen. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond. De brandweer heeft de overige loshangende gevelplaten verwijderd zodat deze niet naar beneden konden vallen.





Ook bij woon- zorgcentrum De Leyhoeve in de stad was het raak. Een plaats van de gevel dreigde naar beneden te vallen. Medewerkers van het wooncentrum hadden de stoep al afgezet. De brandweer wist met behulp van een hoogwerker de gevelplaat te verwijderen.



Door de harde wind werd de brandweer meerdere keren opgeroepen voor de stormschade meldingen. Ook in de provincie waren er meerdere meldingen.