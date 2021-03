11-03-2021, Henk Frans - 112Groningen.nl

Automobilist raakt van de weg op de N362 nabij Midwolda

Midwolda - Op de N362 - Gereweg in Midwolda is vanmiddag een automobilist van de weg geraakt.

De hulpdiensten werden rond twintig voor drie opgeroepen voor het verkeersongeval. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en belandde in een sloot langs de weg.



De automobilist werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen. Of de man ook werd meegenomen naar het ziekenhuis is niet bekend. De beschadigde personenauto werd door een berger weggesleept.