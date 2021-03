11-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Vrouw gewond bij ongeval met bestelbus in Groningen

Groningen - Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Marwixkade in Groningen.

De vrouw werd vermoedelijk geschept door een bestelbus. Toegesnelde hulpdiensten ontfermden zich over de gewonde vrouw.



Het slachtoffer werd door het ambulance personeel gestabiliseerd, waarna zij met onbekend letsel naar het ziekenhuis werd vervoerd. De politie maakte rapport op van het ongeval.