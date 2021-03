11-03-2021, 112Groningen.nl

Politie op zoek naar verdachten van steekincident Groningen

Groningen - De politie is dringend op zoek naar twee jonge mannelijke verdachten van een steekincident in Groningen waarbij twee agenten gewond raakten.

De verdachten lieten twee fietsen en vermoedelijk een pet achter op de plaats delict. Mogelijk zijn er mensen die weten wie de fietsen en de pet toebehoren of is het mensen opgevallen dat iemand in hun omgeving plotseling niet meer beschikt over deze spullen.









Omschrijving

De fietsen en de pet zijn, in combinatie met de signalementen van de verdachten, momenteel de belangrijkste sporen naar de verdachten. Op dit moment wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar beeldmateriaal. Zodra de politie over beelden beschikt waarop de verdachten te zien zijn zullen deze worden gepubliceerd. De daders wordt dan ook met klem gevraagd zich bij de politie te melden. Als zij zich melden zullen de beelden niet worden gedeeld.





De opvallendste kenmerken van de fietsen die de verdachten op de plaats delict achterlieten zijn:





Fiets 1:

herenfiets;

merk Gazelle;

zwarte bidonhouder op het frame;

op achterspatbord een zwarte sticker van ‘De Ganze’, Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen

gele plastic tas van Jumbo Foodmarket op zadel





Fiets 2:

herenfiets;

merk Batavus, type Centennial, limited edition;

spatbord aan voorzijde is gedeukt;

met een opengezaagd ringslot, maar met ontbrekende sleutel in het Axa slot









Ook is er een signalement bekend van de twee verdachten die op woensdagavond 10 maart kort na 22:00 uur aangesproken werden door twee agenten aan de Van Houtenlaan in Groningen in verband met een avondklokcontrole. Na het aanspreken van het tweetal werden de agenten vrijwel direct, vanuit het niets, aangevallen door een van de jonge mannen. Deze stak met een scherp voorwerp. De agenten raakten beiden gewond, een van hen zeer ernstig.





De agenten hebben geweld gebruikt toen zij zich verdedigden. Mogelijk zijn de verdachten hierbij zelf ook gewond geraakt. De verdachten liepen na het incident in de richting van de Coendersweg.





Signalement

Het volgende is over de verdachten bekend:





Verdachte 1:

man;

witte huidskleur;

slank postuur;

sprak Engels;

droeg donkere kleding;

donkere jas;

droeg een rugzak op zijn rug;

droeg iets op zijn hoofd, mogelijk een muts





Verdachte 2:

man;

witte huidskleur;

slank postuur;

capuchon over zijn hoofd;

droeg een groene/donkere jas;

donkere broek;

droeg een sjaal voor zijn mond





Daarnaast is op de plaats delict een pet gevonden die daar vermoedelijk door één van de verdachten is verloren. Het gaat om een:





zwarte, effen pet van het merk Adidas;

klein logo van het merk Adidas, donkere kleur, op rechter voorzijde ;

klein logo van het merk Adidas, in lichte kleur, op de achterzijde









Vragen

De politie zet alles op alles om de verdachten van dit zeer ernstige incident op te sporen. Wij vragen u daarom het volgende: Weet u wie de dader is? Misschien heeft u iets van iemand gehoord. Of mist iemand in uw omgeving plotseling een fiets of Adidaspet zoals in dit bericht beschreven. Mogelijk heeft u gezien dat iemand ineens verwondingen heeft die mogelijk door dit incident zijn opgelopen. Deelt u alstublieft uw informatie met de politie door de Opsporingstiplijn te bellen op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem te bellen.