Politiehoudt man(60) aan (update)

Groningen - In februari werd er ingebroken in cafetaria´s aan de Zonnelaan en Eikenlaan. Uit politieonderzoek bleek dat het hier steeds om deze dezelfde inbreker ging.

Op 7, 15 en 23 februari 2021 werd er ingebroken in een snackbar aan de Zonnelaan in Groningen. De inbreker kwam naar binnen door een raam kapot te slaan. Bij de drie inbraken werd het pand doorzocht en als buit werd een kleine hoeveelheid muntgeld en eten gestolen. Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat het hier steeds om dezelfde persoon ging.





Op 18 februari 2021 werd ingebroken in een snackbar aan de Eikenlaan. Ook hier werd een raam ingeslagen om binnen te komen. De buit van de inbreker was klein maar de schade voor de ondernemer behoorlijk. Een bewakingscamera maakt opnames van de verdachte en dit bleek weer dezelfde inbreker te zijn als bij de inbraken in het cafetaria aan de Zonnelaan.





De politie wil graag weten wie deze man is. Herkent u deze persoon of weet u misschien waar hij verblijft? Geef uw informatie door via de politie tiplijn 0800 – 6070. Als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.