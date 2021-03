11-03-2021, 112Groningen.nl & Persbericht Ziegler Brandweertechniek

Ziegler Winschoten ontvangt opdracht voor de levering van een Crashtender aan Kortrijk-Wevelgem Airport België

Groningen - Op woensdag 10 maart jongstleden heeft Ziegler Brandweertechniek de opdracht gekregen voor de levering van een nieuwe Ziegler Z6 Crashtender aan Airport Kortrijk-Wevelgem in België.

Het voertuig wordt in het eerste kwartaal van 2022 geleverd. De Crashtender wordt opgebouwd op een TITAN 6x6 chassis met meesturende laatste as en is voorzien van een Scania 770PK V8 motor. Het voertuig heeft een 12.000 liter watertank, een 1.500 liter schuimtank en 250kg poeder aan blusmiddelen aan boord. De Ziegler Z-Cab Air manschappencabine is ECE R 29-3 goedgekeurd en de bediening van het voertuig is conform de gehele lijn van Ziegler met Z-Control.





Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

De internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem gelegen in West-Vlaanderen heeft een zeer goede reputatie opgebouwd als zakenluchthaven. De centrale ligging in Europa ondersteunt en versterkt de internationale uitstraling van de regio. Naast zakelijk vliegverkeer maken ook charters gebruik van de luchthaven en zijn er onderhoudsbedrijven van helikopters en vliegtuigen gevestigd. De luchthaven heeft een landingsbaan van 2 kilometer. Afgelopen jaar is een splinternieuwe Taxiway en platform voor vliegtuigen opgeleverd.