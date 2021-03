11-03-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politieagent buiten levensgevaar , onderzoek gaat onverminderd door (Video)

Groningen - Gisteravond is een politieagent ernstig gewond geraakt bij een steekincident. Het incident vond rond tien uur plaats nabij een portiekflat aan de Van Houtenlaan in de wijk Helpman in de stad Groningen.

Politieagenten wilden twee jongens op een fiets controleren in verband met de avondklok. Toen de agenten de jongens aanspraken werd één van de agenten meteen aangevallen en meerdere malen in zijn gezicht gestoken. De andere agent raakte ook gewond bij het incident.









Donderdag: 'Agent vecht voor zijn leven'

Nadat het slachtoffer door medewerkers van de ambulancedienst was gestabiliseerd werd hij met spoed met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Op verschillende media site staat dat de neergestoken agent in het ziekenhuis vecht voor zijn leven. Een tweede agent is buiten levensgevaar en is inmiddels weer thuis.









Daders nog voortvluchtig

De twee daders van het steekincident zijn momenteel nog voortvluchtig. Gisteravond is er na het incident een grote zoekactie gestart. Hierbij werd onder andere gezocht in het Sterrebos en in het Groenesteinpark. Ook in de omgeving werd er met man en macht gezocht naar de daders. Uiteindelijk werd er een burgernet-actie gestart waarin vermeld stond om uit te kijken naar de daders. Helaas heeft de zoekactie nog niks opgeleverd, meldt een agent.









Onderzoek

Na het geweldsincident is de politie een grootschalig onderzoek gestart. De forensische opsporing (FO) van de politie kwam ter plekke om sporenonderzoek te verrichten. Ook werd er gesproken met buurtbewoners die wellicht iets hadden gezien. Ook vandaag is de politie de hele dag bezig geweest met het onderzoek.





Een speciaal team van de politie kwam naar de plaats van het incident en heeft de omgeving uitgekamd. Hierbij werden putten leeggehaald, tuinieren grondig doorzocht en onder auto's gekeken. Een speurhond van de politie werd ook ingezet om te speuren naar het steekwapen.





Al de hele dag zijn tientallen agenten de wijk in om buurtonderzoek te doen. Bij elke woning wordt aangebeld en agenten gaan in gesprek met bewoners. Of dit tot nu toe al iets heeft opgeleverd kan de politie momenteel nog niets zeggen.









Getuigenoproep

In het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen van het incident. Heeft u woensdagavond tussen 21:45 uur en 22:30 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Van Houtenlaan in Helpman? Of heeft u misschien camerabeelden in de omgeving van de Van Houtenlaan? Dan komt de politie graag met u in contact. Informatie doorgeven aan de politie kan via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

Update: De agent is buiten levensgevaar.