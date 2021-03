11-03-2021, 112Groningen.nl & Wijkagenten Selwerd & Tuinwijk

Meerdere auto's vernield aan Eikenlaan in Groningen

Groningen - Woensdagmiddag zijn meerdere auto's vernield op de Eikenlaan in de stad Groningen.

Door de vernielingen raakten sommige auto's fors beschadigd. De politie is een onderzoek gestart naar de dader of daders van deze vernielingen.



Heeft u woensdagmiddag iets gezien wat te maken heeft met de vernielingen? Neem dan contact op met de politie op het telefoonnummer 0900-8844. U kunt u informatie ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.