10-03-2021, Raymond Meter 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Melding woningbrand Rademarkt Groningen

Groningen - Aan de Rademarkt in Groningen zijn woensdagavond een aantal woningen korte tijd ontruimd geweest.

Dit vanwege een brandweer inzet, ze deden onderzoek in een pand na een melding van een woningbrand. Of er daadwerkelijk sprake was van brand is niet duidelijk nog bij de redactie.