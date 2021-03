10-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

Agent ernstig gewond bij steekincident: Daders spoorloos (Video)

Groningen - De politie Groningen is woensdagavond op zoek naar twee jongens. Om het duo te traceren is er een Burgernetactie opgestart. Zegt Oogtv.

Het gaat om twee blanke jongens die in het donker gekleed zijn. Eén van hen draagt een opgerolde muts, de ander heeft krullend haar en een rugzak bij zich. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

De zoektocht heeft te maken met een ernstig steekincident in de Van Houtenlaan. Incidentfotograaf van 112Groningen.nl ziet om 22:05 uur dat er in de straat veel politie aanwezig was, ook stond er een ambulance. “Een agent is gestabiliseerd in de ambulance en is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Update: Woensdagavond even na 22.00 uur is een agent ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht door een steekincident. Het incident vond plaats op de Van Houtenlaan in de stad Groningen. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. Meldt de politie via Twitter.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de agent ernstig gewond door een steekincident. De agent wilde samen met zijn collega twee jonge mannen controleren in verband met de avondklok. Na het aanspreken van het tweetal, werd de agent vrijwel direct aangevallen door 1 v/d 2 personen.

De agent raakte ernstig gewond aan zijn gezicht door het steekincident. De andere agente raakte niet gewond. De twee jonge mannen gingen er vervolgens lopend vandoor. Van het duo ontbreekt nog ieder spoor. Donderdag meer informatie.

