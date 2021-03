10-03-2021, foto Rijkswaterstaat Wis_JeroenB Twitter

N46: Achtergelaten voertuig afgesleept

Groningen - Woensdagavond heeft Rijkswaterstaat een achtergelaten voertuig laten afslepen. Voertuig stond gevaarlijk in de obstakelvrije zone op de N46 in Groningen.

Ga nooit zomaar bij je auto weg. Bel bij problemen RWS verkeersinfo(0887974400) of de politie(MeldkamerNN via 112 of 09008844). De afrit was tijdelijk afgesloten. De automobilist zal vreemd opkijken als die terugkomt bij zijn voertuig omdat die opeens verdwenen was!

Voor de afhandeling van de weggesleepte (motor)voertuigen heeft Rijkswaterstaat een Landelijk Afhandelpunt Wegsleepregeling (LAW) opgericht. Dit punt neemt contact op met de geregistreerde eigenaar van het betreffende (motor)voertuig om de eigenaar in de gelegenheid te stellen zijn eigendom op te halen. De eerste drie dagen is dit kosteloos, daarna worden kosten in rekening gebracht.