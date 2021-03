10-03-2021, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Rookontwikkeling bij woningbrand in Delfzijl

Delfzijl - De brandweer van Delfzijl werd woensdagavond gealarmeerd voor een melding van een schoorsteenbrand aan de Koningin Julianalaan in Delfzijl.

In een woning was door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. Brandweerlieden zijn bij aankomst meteen de woning ingegaan om een verkenning te doen. Vermoedelijk was er brand ontstaan in de schoorsteen en is deze doorgeslagen naar een slaapkamer.





Bij de brand kwam behoorlijk wat rookontwikkeling vrij. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoners van de woning te controleren op mogelijke rookinhalatie. Of er iemand mee moest naar het ziekenhuis is onbekend. Ook werd een kat door de brandweer uit de woning gehaald.





De schade in de woning is fors. Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de bewoners te helpen met de afhandeling van de schade. De straat was door de brand korte tijd door de politie afgezet.