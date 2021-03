10-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Midden-Groningen

Twee personen aangehouden bij drugsactie in Hoogezand

Hoogezand - De politie Midden- Groningen heeft vandaag, woensdag 10 maart 2021, twee verdachten aangehouden bij een drugsactie.

Afgelopen maandag werden ook al drie verdachten aangehouden tijdens een drugsactie in Hoogezand. Bij deze speciale acties draait de politie puur op verdachten die drugs bij zich hebben of dit verkopen.





Tijdens de actie van vandaag wist de politie op de Mansholtstraat in Hoogezand twee verdachten aan te houden die drugs bij zich hadden. Bij één van de verdachten werd een zakje met 15 bolletjes harddrugs aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie heeft de zaak in onderzoek.