KNMI waarschuwt voor zware windstoten en geeft code geel

Groningen - Het KNMI waarschuwt dat weggebruikers in de provincie Groningen donderdag rekening moeten houden met zware windstoten. Het Meteorologisch Instituut heeft code geel afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf donderdagochtend 09.00 uur. “In Groningen komen zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur uit een zuidwestelijke richting”, schrijft het KNMI. “De windpiek valt in de tweede helft van de ochtend en aan het begin van de middag. Op dat moment is er in het noorden en westen van het land plaatselijk kans op zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur.”





In de loop van donderdagmiddag zal de wind langzaam af gaan nemen. Code geel geldt tot 17.00 uur.









