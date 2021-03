10-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Maaltijdbezorger raakt gewond na ongeval met andere maaltijdbezorger

Groningen - Bij een verkeersongeval tussen twee scooterrijders is woensdagavond één persoon gewond geraakt.

De melding van het ongeval kwam omstreeks kwart voor acht bij de hulpdiensten binnen die daarop meteen uitrukten. Op de kruising van de Nieuwe Ebbingestraat met de Noorderkerkstraat kwamen twee bezorgers met elkaar in botsing.





Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Medewerkers van de ambulancedienst hebben één van de bezorgers gecontroleerd op zijn verwondingen. Even later is de bezorger met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





Politieagenten van de afdeling Team Verkeer brachten het ongeval in kaart en maakten rapport op van het ongeval. Beide scooters raakten door het ongeval beschadigd. Over de toedracht van het ongeval is momenteel nog niets bekend.