10-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Burgemeester verbiedt fakkeloptocht binnenstad

Groningen - De fakkeloptocht in de binnenstad van Groningen die via social media was aangekondigd kan woensdagavond niet doorgaan. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen laten weten.