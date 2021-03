10-03-2021, Oogtv.nl (Bron) & Nos.nl bron

Defensie gaat grotere rol spelen in vaccinatiecampagne

Groningen - Om het grootste deel van de volwassen bevolking in juli gevaccineerd te hebben zal Defensie meer ondersteuning gaan bieden. Dat is dinsdag duidelijk geworden. Dat meldt de NOS.