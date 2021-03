10-03-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Technische inzet brandweer bij CBS in Vries (Video)

Vries - De brandweer en ambulance van Vries is woensdagmiddag omstreeks 13:30 uur opgeroepen voor een technische hulpverlening aan de Holtenhoek/Holtenweg in Vries.

Bij aankomst bleek dat de brandweer net aan het inpakken was. Wat er precies aan de hand is geweest is nog onbekend. Het ambulance personeel en de brandweer is binnen in de school geweest. Er is niemand meegenomen naar het ziekenhuis.





Video: