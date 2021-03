10-03-2021, Stephan Jansema

Granaat ontploft op schip tijdens baggeren

Delfzijl - Dit baggerschip lag dinsdag in de Haven van Delfzijl voor een spoedreparatie nadat het tijdens het baggeren een granaat mee heeft opgezogen, die was vervolgens ontploft in het pomphuis.

Het Baggerschip heet Mette Maria en baggert op de Eems. Hoe groot de schade was is aan de baggerpomp niet bekend.