10-03-2021, Politie.nl

Vier verdachten aangehouden na woningoverval Winschoten

Winschoten - De politie heeft afgelopen week vier verdachten aangehouden in verband met oplichting en een woningoverval in Winschoten. Het gaat hier om een 35-jarige man uit Roden, een 43-jarige man uit Leek, een 38-jarige man uit Groningen en een 32-jarige vrouw

Tips burgers waren belangrijk Eind juni 2020 werd een man uit Winschoten tot tweemaal toe opgelicht via een chatsite. Beide keren dacht hij een vrouw te zullen ontmoeten, maar dat liep anders. Eén keer werd hem op een listige manier geld afgetroggeld en de andere keer werd hij overvallen. De politie is de verdachten mede op het spoor gekomen dankzij tips van burgers. Via social media en het programma Opsporing Verzocht is aandacht gevraagd voor deze oplichting en woningoverval. Daarbij werden beelden getoond van een grijze stationwagen. Na onderzoek van de politie zijn de vier verdachten aangehouden. Verhoor Het viertal wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaken van oplichting en de woningoverval. De vier verdachten zullen worden verhoord. Het onderzoek is nog in volle gang. Volg ons ook op Facebook en Twitter



Hi there, We’re reaching out because Google will be required to deduct U.S. taxes from payments to creators outside of the U.S. later this year (as early as June 2021). Over the next few weeks, we’ll be asking you to submit your tax info in AdSense to determine the correct amount of taxes to deduct, if any apply. If your tax info isn’t provided by May 31, 2021, Google may be required to deduct up to 24% of your total earnings worldwide. What do I need to do? In the next few weeks you will receive an email to submit your tax information in AdSense. The online tax tool in AdSense is six steps and will ask you a series of questions to guide you through the process to determine if any U.S. taxes apply. For more information on these changes and a list of tax info to prepare, visit our Help Center. Why is this happening? Google has a responsibility under Chapter 3 of the U.S. Internal Revenue Code to collect tax info from all monetizing creators outside of the U.S. and deduct taxes in certain instances when they earn income from viewers in the U.S.