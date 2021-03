Joosje de Lang, bestuurder FNV Industrie: ‘We hebben maar één aarde, dus we moeten vergroenen. FNV staat ook achter het Klimaatakkoord. Het is echter naïef om te denken dat het mondiale CO2-probleem oplost als we alleen hier de industrie extra belasten’.

Oproep

Vanaf dit jaar worden bedrijven met veel CO2-uitstoot extra belast. Het rijk wil daarmee vergroening van de bedrijven stimuleren. Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal: ‘Andere EU-landen met een CO2-heffing hebben Europese compensatieregels voor metaal- en industriebedrijven. Wij roepen het kabinet op die ook in Nederland toe te passen. Anders verliezen wij hier duizenden banen en het klimaat schiet er helemaal niks mee op.’

Optocht

Samen met werkgevers hieldt de vakbond donderdag om vijf voor twaalf in Delfzijl een actie om aandacht voor hun zorgen te vragen. In een optocht met auto’s gaat het vanaf het chemiepark in Delfzijl naar het energie-monument in de Eemshaven. Daar worden de vlaggen gehesen van de bedrijven die de zorgen delen. Ook heeft FNV in een brief aan de minister en aan Eurocommissaris Timmermans de oproep gedaan voor compensatie van de CO2-heffing.