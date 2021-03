De verdachte was bij een verkeerscontrole in Groningen tegen de lamp gelopen, nadat agenten hennep bij de Stadjer roken. In de scooter werden de joints aangetroffen. In het vervolgonderzoek werden vuurwapens, een aanzienlijke hoeveelheid softdrugs en medicijnen aangetroffen en in beslag genomen.

Samen met het Openbaar Ministerie werd op basis van het bezit van softdrugs en de verdenking van het handelen in drugs een onderzoek naar witwassen ingesteld. Bij meerdere doorzoekingen in twee woningen, een garagebox en een boot in Groningen werden drie (scherpe) vuurwapens, munitie, 5 kilo softdrugs en 6000 pillen (geneesmiddelen) in beslag genomen.

Misdaad mag niet lonen Bovendien werd beslag gelegd op 1000 euro aan contant geld, een boot, een scooter, bankrekening(en) en overige vermogensbronnen, omdat misdaad niet mag lonen. Na financieel onderzoek van de bankrekeningen wordt de Stadjer ervan verdacht dat hij met criminele activiteiten geld heeft verdiend en ook geld heeft wit gewassen.