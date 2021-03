10-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Agressieve vrouw krijgt werkstraf (Video)

Groningen - Voor twee mishandelingen van mannen én verzet bij aanhouding is een 31-jarige vrouw uit Groningen door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Meldt Rtvnoord

Op 6 augustus vorig jaar kreeg de vrouw het aan de stok met een ex-geliefde. Na een woordenwisseling over een telefoon sloeg de vrouw de man in zijn gezicht, krabde ze hem in zijn nek en schopte hem in zijn kruis. De vrouw had daar op zitting een verklaring voor: ze had een paar wijntjes gehad. De drank had haar wat ontremd.

De woede van een moeder

Maar twee maanden later, op 22 oktober, ging de vrouw los op een volslagen onbekende man op straat. Die had met zijn auto haar kind ternauwernood ontweken op een zebrapad. Het kind bleef van schrik stokstijf staan. Dat was voor de vrouw voldoende. Ze liep op de auto van de man af, opende het portier en trok hem uit zijn auto.

De man had zich met zijn verkeersactie de woede van een moeder op de hals gehaald. Ook hij werd geslagen, geschopt en gekrabd.

