09-03-2021, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Ernstig ongeluk aan de Beldam bij Noordwijk (Video)

Noordwijk - Dinsdagavond heeft er een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden aan de Beldam bij Noordwijk.

De hulpdiensten waaronder de brandweer en een mobiel medisch team (MMT) werden omstreeks negen uur opgeroepen. Bij aankomst bleek een bestuurder frontaal tegen een boom te zijn gebotst.De bestuurder kwam door het ongeluk bekneld te zitten in zijn voertuig. Brandweerlieden zijn bij aankomst gelijk begonnen met het bevrijden van de bestuurder. Uiteindelijk kon de brandweer de bestuurder via de bestuurder portier bevrijden.Het ambulancepersoneel en het mobiel medisch team hebben de bestuurder gestabiliseerd op de brancard. Vervolgens is de bestuurder met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is op dit moment nog onbekend hoe het met de bestuurder is.Specialisten van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) zullen onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeluk. De weg is vanwege het ongeluk afgesloten voor het verkeer.