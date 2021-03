09-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Dievegge op zitting eerlijk over winkeldiefstallen: 'Ik draag de gestolen schoenen'

Groningen - Een 51-jarige vrouw uit Groningen is voor zes winkeldiefstallen ruim een jaar tijd veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Schrijft RTVNoord.

In oktober 2019 begon ze met stelen uit diverse drogisterijen en winkels in Stad. Dat eindigde in februari dit jaar, na diverse aangiftes. Haar buit bestond veelal uit kleine boodschappen, maar ook uit verzorgingsproducten, kleding, medicijnen, diervoeding en schoenen.