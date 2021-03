De zaak zou dinsdag in Assen inhoudelijk worden behandeld, maar is uitgesteld omdat drie agenten moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris.

'Buik vol van de media'

Drugs bij toeval ontdekt







Lees het volledige artikel verder op: De drugs in zijn auto werden gevonden toen de man op het bureau in Drachten werd ondervraagd over een hypotheekfraude, waarvan hij wordt verdacht. De bank heeft inmiddels aangifte gedaan van vervalsing van papieren voor de aankoop van een woning in 2016. Hiermee zou een fraudebedrag van twee ton zijn gemoeid.Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord

Deze agenten moeten getuigen over de doorzoeking van de auto van de verdachte. De ex-agent zit niet meer vast. Hij verscheen niet op zitting, omdat verschillende kranten dinsdag berichtten over zijn broer. Die zit als dansschoolhouder vast op verdenking van het seksueel misbruik van zijn leerlingen. Volgens de advocaat had de oud-agent even 'de buik vol van de media'.