09-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aantal besmettingen in Groningen daalde marginaal in afgelopen week

Groningen - In de afgelopen week registreerde het RIVM 927 infecties met het coronavirus in de provincie Groningen. Dat blijkt uit het weekoverzicht van de epidemiologische situatie in Nederland, wat dinsdagmiddag werd gepubliceerd.

Per 100.000 inwoners registreerde het rijksinstituut 158.2 besmettingen. Ten opzichte van de rest van Nederland staat Groningen daarmee in de middenmoot. In de week van 23 februari en 2 maart kende Groningen nog 172.1 nieuwe besmettingen per 100.000 mensen.