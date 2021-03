09-03-2021, 112Groningen.nl & Instagram: wijkagent_mark_hoogezand

Drie aanhoudingen bij onderzoek gericht op drugsdealers

Groningen - De politie heeft maandag bij een onderzoek gericht op drugsdealers een actie gedraaid.

In een woning in Hoogezand werden door de politie drie mannen aangehouden. Er werd 1,5 kg henneptoppen, 40 gram hasj, 25 gram cocaïne en 2000,- euro aangetroffen. De politie heeft dit allen in beslaggenomen. Tevens heeft de politie enkele dure sieraden en een rolex in beslaggenomen. Dat werd gedaan in het kader van waardebeslag.





